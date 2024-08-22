سلاح الجو الروسي مستمر بعملياته في أجواء البادية السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين في محيط جبل البشري.

وصرّح نائب مدير المركز، أوليغ إيغناسيوك، في بيان، أن الضربات الجوية الروسية أسفرت عن تدمير مركزين استخدمهما المسلحون الذين غادروا منطقة التنف واختبأوا في المناطق الوعرة من جبل البشري.

وفي وقت سابق، في 17 أغسطس الجاري، أعلن المركز الروسي أن القوات الروسية استهدفت أربعة مواقع تابعة للمسلحين الذين هربوا من منطقة التنف ولجأوا إلى أماكن يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري.

وفي تطور آخر، أعلن مركز المصالحة الروسي أن الولايات المتحدة خرقت “بروتوكولات منع التصادم” الموقعة مع روسيا في سوريا. وأوضح البيان أن مقاتلة من طراز F/A-18 تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من طائرة An-30 روسية، كانت تقوم برحلة روتينية في المجال الجوي السوري فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، وفقًا لوكالة “تاس” الروسية.

وتعتبر منطقة التنف جنوب شرقي سوريا ذات أهمية استراتيجية كبيرة لـ”التحالف الدولي”، حيث توجد فيها إحدى القواعد الأمريكية الرئيسية. وترجع أهمية هذه المنطقة إلى موقعها عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

أثر برس