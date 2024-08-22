إيران تكشف عن سبب سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن التحقيقات أكدت أن سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كان نتيجة الظروف الجوية السيئة والوزن الزائد على متن المروحية.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإيرانية قد أنهت تحقيقاً شاملاً في حادث تحطم المروحية، وخلصت إلى أن الحادث كان نتيجة طبيعية وليس بفعل أي عامل بشري أو مؤامرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن عدد الركاب في المروحية تجاوز الحد المسموح به، مما أدى إلى عدم قدرتها على الوصول إلى الارتفاع المطلوب في ظل ظروف جوية سيئة.

وقد حاول الطيار الصعود إلى ارتفاع أعلى عندما واجه الضباب، لكن المروحية لم تتمكن من ذلك بسبب الوزن الزائد، مما أدى إلى اصطدامها بأحد الجبال.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية استجوبت حوالي 30 ألف شخص في إطار التحقيق، ولم تجد أي دليل يشير إلى تورط أي جهة خارجية أو وجود أي خلل بشري.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قد أصدرت تقريراً أولياً في مايو الماضي حول الحادثة، مشيرة إلى أن المروحية اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بالمنحدرات.

يُذكر أن الحادث وقع في 20 مايو الماضي، وأسفر عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبداللهيان، وعدد من المسؤولين الآخرين أثناء عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وقد استغرقت عملية البحث عن حطام الطائرة 16 ساعة.

روسيا اليوم