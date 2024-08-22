مستودع للأدوية الطبية يبيع الأدوية المخدرة لمروجي المخدرات

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على شخص كان يتاجر بالأدوية المخدرة، وضبطت كمية كبيرة من هذه الأدوية في مستودع يملكه.

تلقت إدارة الأمن الجنائي معلومات تفيد بوجود مستودع أدوية في منطقة الشعلان بدمشق، يعود لأحد الأشخاص، ويحتفظ بكمية كبيرة من الأدوية النفسية المخدرة ويبيعها لأفراد يعملون في ترويج المواد المخدرة.

بناءً على هذه المعلومات، قامت إدارة الأمن الجنائي بإلقاء القبض على صاحب المستودع، المعروف باسم (محمد هشام . د).

خلال مداهمة المستودع، تم العثور على 12 كرتونة تحتوي على أكثر من 100,000 حبة بيوغابلين مخدرة بأنواع مختلفة، إضافة إلى 6,000 حبة مخدرة أخرى متنوعة.

واعترف المتهم بأنه يمتلك مستودعاً لتجارة الأدوية والمنتجات الصيدلانية، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية النفسية المخدرة التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، ثم يوزعها دون ترخيص.

كما اعترف المتهم بأنه حصل على هذه الأدوية من أحد معامل الأدوية بناءً على اتفاق مع صاحب مستودع أدوية آخر في حلب، الذي كان يقوم بتصريف كميات من الأدوية للمروجين مقابل نسبة من الأرباح.

وقد بدأ المتهم بالتواصل مع أحد المتوارين وزودهم بأسماء مروجين يبيعون الأدوية في السوق السوداء. وبتحقيقات إضافية، تبين أن المتهم له سوابق في جرائم متعلقة بالمخدرات.

تمت مصادرة الأدوية وتسليمها لوزارة الصحة، بينما تم إذاعة بحث للقبض على المتوارين، وسيُقدَّم المتهم إلى القضاء المختص.