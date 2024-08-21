كيف تتصرف عند وقول الزلزال؟

الدكتور المهندس محمد رقية:



أصدقائي الأعزاء

بناء على طلب عدد من الأصدقاء والمتابعين

فإني أقدم لكم فيما يلي أهم النصائح المعتمدة عالميا" التي يجب اتباعها قبل واثناء وبعد حدوث الزلزال

1- الاستعداد قبل وقوع الزلزال

- ثبت الأثاث والأشياء الثقيلة في منزلك.

- صلح التشققات في المبنى والأسلاك الكهربائية.

- لا تضع أشياء ثقيلة على الرفوف لتجنب وقوعها على أحد أثناء الزلزال

- حدد أماكن آمنة في كل غرفة للاحتماء فيها.

- تدرب على الإسعافات الأولية وكيفية الخروج بسلام من المبنى.

- قم بتجهيز حقيبة طوارئ وحقيبة إسعافات أولية تحتوي على المستلزمات الضرورية.

- تأكد من وجود طفاية حريق ومصباح يدوي وراديو يعمل بالبطارية

- احفظ كافة الأوراق والوثائق الهامة في مكان آمن ( الشهادات، البطاقه، سندات الملكية ) واحتفظ بنسخ منها

- قم بتخزين أوعية حفظ الماء لاستخدامها عند الضرورة

- وكميات كافية من الأطعمة التي لا تحتاج الى طهي

- في المدرسة

• تثبيت الأشياء المعلقة تثبيتاً محكماً وخصوصاً في الفصول الدراسية.

• توزيع الأدوار على المدرسين وتحديد مهام كل منهم.

• تدريب وتعريف وتأهيل التلاميذ نفسياً على كيفية التصرف أثناء حدوث الزلازل.

•وضع خطة طوارئ وإخلاء لتنفيذها وقت حدوث الزلازل.

• تحديد ووضع لافتات إرشادية توضح اتجاه مخارج الطوارئ ونقاط التجمع.

2- أثناء حدوث الزلزال

إذا كنت داخل المنزل

• حافظ على الهدوء.ولا تركض.

- ابق في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، ولا تخرج..

- اتبع قاعدة الاحتماء والتغطية والثبات:

- انخرط تحت طاولة قوية أو احتمي أسفل سطح متين .

- ابتعد عن النوافذ والزجاج والجدران وأي أشياء معلقة قد تسقط.

- إذا كنت في السرير، فابق في مكانك واحمِ رأسك بوسادة.

- لا تقف بالقرب من المداخل والشرفات

- لا تستخدم المصاعد اطلاقا"

- لا تستخدم أعواد الثقاب أو الشموع، أو أي لهب حتى لا تخلط النار بالغاز المنتشر

• إذا كنت تمشي في الهواء الطلق ابتعد عن الأعمدة الكهربائية و الأشجار و المباني و الأشياء التي يمكن أن تقع عليك

إذا كنت في السيارة

• توقف بعيدًا عن المباني والأشجار والجسور وأسلاك الكهرباء.

- ابق في السيارة وتجنّب الخروج منها حتى تقف الهزة

- تحرك بعد توقف الهزة بحذر وتجنب الطرق المتضررة

- إذا كنت داخل المدرسة

حافظ على الهدوء وتجنب الانفعال.

أحتم تحت الطاولات أو داخل الممرات قرب الزوايا الداخلية للمبنى.

نفذ تعليمات المدرسين بدقة وعدم التزاحم والاندفاع للخروج من المدرسة.

تتبع الإرشادات والتوجيهات الخاصة بالوصول إلى أماكن مخارج الطوارئ وأماكن التجمع.

غلق صمامات الكهرباء والماء.

3- بعد حدوث الزلزال

• افحص نفسك جيدا" والآخرين للتأكد من عدم وجود إصابات واحرص على تقديم الاسعافات الأولية لأي شخص يحتاجها

-تحقق من عدم تلف خطوط الكهرباء الماء والغاز وفي حال التلف اغلق الصمامات

- ابق في منطقة مفتوحة وابتعد عن المباني وأعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية والحفر وخطوط الوقود والغاز.

- ابق في الخارج حتى تتوقف الهزة. أخطر الأماكن تقع عند مخارج المباني مباشرة وعند الجدران الخارجية.

- قبل دخول منزلك يجب عليك تفتيش هيكل المنزل ومدى تضرره

- اطلب المساعدة في حال وجود جرحى

- اذا كان هناك خطر لا تبقى داخل المنزل أو المبنى

- اذا شممت رائحة غاز لا تشعل أعواد ثقاب أو الشموع كي لا يحصل حريق وافتح جميع النوافذ والأبواب وغادر وأبلغ السلطات

- كن حذرا" من الزجاج المكسور والحطام وارتدي أحذية طويلة للحماية

- يجب تنظيف السوائل المسكوبة كلأدوية والمواد القابلة للاشتعال

- افتح بعناية الخزائن أو الرفوف لأن المواد التي بداخلها قد تسقط

- لا تستخدم الكهرباء إلا بعد أن تقوم شركة الكهرباء بفحص المنزل.

- كن مستعداً وتوقع حدوث هزات ارتدادية.

- تابع الراديو للتعرف على خطة الاخلاء أو أي اجراء آخر

- في حالة الإخلاء من المنزل اترك رسالة توضح مكان تواجدك.

• تحديد أماكن الإخلاء لجميع أفراد الأسرة

إذا كنت عالقًا تحت حطام

- قم بتغطية فمك بمنديل أو قطعة ملابس.

- أطرق على أنبوب معدني أو حائط حتى يتمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكانك.

- استخدم صفارة إذا كانت متاحة لديك

- إذا كنت محاصرا بسبب سقوط الأشياء أو الانهيار، فاحم فمك وأنفك وعينيك من الغبار.

• إذا كنت تنزف، فاضغط على الجرح وارفع الجزء المصاب.

