احباط عملية سرقة مركبة خاصة في البرامكة والقبض على السارق

أثناء قيام إحدى دوريات قسم شرطة القنوات بأداء مهامها فجراً تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (هادي ، س) وبالجـ.رم المشهود أثناء قيامه بسرقة مركبة خاصة نوع (سكودا) بجانب ملعب تشرين في محلة البرامكة، تم إحضاره إلى مركز القسم وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المركبة المذكورة بعد فتح أحد أبوابها بواسطة مفتاح مطابق بقصد نقلها إلى محلة (الكسوة) بريف دمشق وبيعها لشخص متواري لقاء مبلغ مالي متفق عليه بينهما، وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة سوابق جـ.رمية بحقه بجـ.رائم سرقة المركبات والاتجار بها.

تم تسليم المركبة لمالكها وما تزال الأبحاث جارية عن المتواري حتى إلقاء القبض عليه، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية