18 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

استشهد 18 فلسطينياً اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 14 فلسطينياً، وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من دوار البركة في دير البلح، ومنزلاً في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف العدو بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 319 على القطاع إلى 40173 شهيداً و92857 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.