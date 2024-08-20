وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاماً

توفيت أكبر معمرة في العالم الإسبانية “ماريا برانياس موريرا” عن عمر ناهز 117 عاماً.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية أن برانياس عاشت حياة طويلة شهدت خلالها العديد من الأحداث التاريخية الهامة بما في ذلك حربان عالميتان ووباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب الأهلية الإسبانية ووباء “كوفيد-19.

وكانت برانياس وافقت على الخضوع لاختبارات لمساعدة العلماء على فهم أسرار الحياة الطويلة وتمتعت برانياس بصحة عقلية وجسدية جيدة حتى وقت قريب وكانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتواصل مع متابعيها.

وقبل وفاتها نشرت برانياس رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها: “لقد اقترب الوقت.. لا تبكي ولا تعاني من أجلي.. أينما ذهبت سأكون سعيدة”.

ولدت برانياس في سان فرانسيسكو عام 1907 وعادت عائلتها إلى إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى وعاشت العقدين الأخيرين من عمرها في دار رعاية في إسبانيا، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 117 في آذار الماضي.

وبعد وفاة برانياس أصبحت اليابانية “توميكو ايتوكا” البالغة من العمر 116 عاماً أكبر شخص معمر في العالم.