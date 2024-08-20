ما هي صفات العقل اللامع وفقا لعلم النفس؟

العقل اللامع لا يقتصر على مجرد الذكاء الأكاديمي أو النجاح المهني؛ بل يتجاوز ذلك ليشمل خصائص وعادات مميزة تبرز هؤلاء الأفراد.

علم النفس يكشف أن العقل اللامع يتمتع بقدرات تفكير فريدة وسمات غير اعتيادية تميزه عن الآخرين.

صفات العقل اللامع وفقًا لعلم النفس

التفكير التباعدي:

من أهم ميزات العقل اللامع هو قدرته على التفكير التباعدي، أي القدرة على توليد أفكار وحلول متعددة من نقطة بداية واحدة. على عكس التفكير التقليدي الذي يبحث عن حل واحد صحيح، يسمح التفكير التباعدي للأفراد بالنظر إلى المشاكل من زوايا مختلفة، مما يمكنهم من ابتكار حلول إبداعية وغير تقليدية.

الدراسات التي أجراها جي بي جيلفورد في الخمسينيات من القرن الماضي أبرزت أهمية التفكير التباعدي في تعزيز الإبداع، وهو سمة رئيسية للعقول اللامعة.

العزلة للتفكير العميق:

على عكس ما يعتقده الكثيرون، العقول اللامعة تفضل فترات العزلة التي تتيح لها التفكير بعمق والتأمل في أفكارها. هذه العزلة ليست انعزالاً اجتماعياً، بل هي ضرورة لتهيئة بيئة مثالية للإبداع والإنتاجية.

أبحاث عالم النفس ميهالي سيكسزنتميهالي، الذي قدم مفهوم “التدفق”، تشير إلى أن الأفراد يحققون أفضل مستويات الإبداع عندما يكونون غارقين بالكامل في نشاط ما، وهو ما يحدث غالبًا في أوقات العزلة.

أنماط نوم غير تقليدية:

العقول اللامعة قد تتبع أنماط نوم غير تقليدية، حيث يستطيع البعض العمل بشكل فعّال بعد ساعات نوم أقل من المعتاد.

تُعرف هذه الظاهرة بـ”النخبة التي لا تنام”، وقد أظهرت الدراسات أن بعض الأشخاص المبدعين والذكيين يمكنهم العمل بشكل جيد بعد 4-6 ساعات من النوم فقط. هذا يمكنهم من استغلال المزيد من ساعات الاستيقاظ للتفكير والابتكار.

الشغف بالتعلم:

العقل اللامع يمتاز بفضول لا ينتهي ورغبة مستمرة في التعلم واكتساب المعرفة. هؤلاء الأفراد لا يكتفون بما يعرفونه بل يسعون دائمًا لفهم أعمق وأوسع للعالم من حولهم.

وفقًا لعالمة النفس كارول دويك، هذا الشغف بالتعلم يرتبط بما يسمى “عقلية النمو”، حيث يعتقد هؤلاء الأفراد أن قدراتهم يمكن تطويرها بالتعلم والممارسة.

التأقلم مع عدم اليقين:

أحد أكثر السمات إثارة للإعجاب في العقول اللامعة هو تقبلهم للغموض وعدم اليقين.

بينما يسعى معظم الناس للوضوح والأجوبة القاطعة، يجد الأذكياء راحة في مواجهة التعقيد والمواقف الغامضة.

تشير الأبحاث إلى أن هؤلاء الأفراد يتمتعون بقدرات إبداعية وحل المشكلات بشكل أفضل لأنهم لا يخشون المجهول بل يرونه فرصة لاكتشافات جديدة.

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