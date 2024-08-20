نجم سهيل يبشر بانكسار حر الصيف واقتراب المطر..سيظهر في هذا الموعد

أفاد الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عماد مجاهد، بأن نجم “سهيل” سيظهر في سماء الجزيرة العربية فجر نهاية هذا الأسبوع، بينما سيصبح مرئياً في سماء الأردن والشرق الأوسط خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ظهور هذا النجم يُعتبر مؤشراً على اقتراب انتهاء حرارة الصيف وبداية موسم الأمطار في شهر سبتمبر، مما قد يؤدي إلى تشكل سيول جارفة في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية وبلاد الشام.

وأوضح مجاهد أن ظهور نجم “سهيل” حوالي يوم 23 أغسطس كل عام يُعد علامة طبيعية على تغير الفصول، وكان يُستخدم سابقاً كبديل للحسابات الفلكية الحديثة لتحديد مواعيد دخول الفصول وهطول الأمطار.

وأضاف مجاهد أن ظهور نجم “سهيل” يرتبط بتدريج انخفاض درجات الحرارة ليلاً، مما يشير إلى بداية اعتدال الجو، ومع مرور 52 يوماً يبدأ موسم “الوسم”، الذي إذا صاحبه هطول الأمطار، فإنها تكون مفيدة للطبيعة، حيث تنبت أنواع عديدة من النباتات مثل “الكمأة” أو “الفقع”.

كما أشار مجاهد إلى أن نجم “سهيل” ينقسم إلى أربع مراحل أو منازل، تبدأ بمرحلة “الطرفة” التي تدوم 13 يوماً وتشهد لطافة في الجو ليلاً مع استمرار الحرارة نهاراً.

تليها مرحلة “الجبهة”، وهي بداية فصل الخريف وتستمر 13 يوماً، ثم مرحلة “الزيرة”، التي تتسم بزيادة برودة الليل، وأخيراً مرحلة “الصرفة” التي تدوم أيضاً 13 يوماً وتشير إلى نهاية فصل الصيف.

بترا



