وفاة طفلة سورية إثر دهسها بسيارة يقودها مسن في ألمانيا

توفيت طفلة سورية تبلغ من العمر 8 سنوات في ألمانيا بعد تعرضها لحادث دهس بسيارة يقودها رجل مسن، وفقاً لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإن الحادث وقع في مقاطعة بادن فورتمبيرغ عندما فقد سائق ألماني متقاعد يبلغ من العمر 85 عاماً السيطرة على سيارته من نوع “أوبل”، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وصعودها على الرصيف حيث كانت الطفلة تسير برفقة والدتها، مما أسفر عن وفاة الطفلة.

وأشارت التقارير إلى أن الطفلة كانت الابنة الوحيدة لعائلة سورية هاجرت إلى ألمانيا قبل 10 سنوات، واستقرت في البلدة الألمانية التي وقع فيها الحادث.

وقد أثار الحادث تعاطفاً واسعاً من سكان البلدة، حيث تجمع المئات منهم في موقع الحادث لوضع الزهور تعبيراً عن دعمهم للعائلة.

يُذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي يونيو 2021، لقيت طفلة سورية أخرى حتفها في منطقة هالي بولاية سكسونيا بعد أن دهستها سيارة قمامة، كما توفيت طفلة سورية أخرى في ديسمبر 2022 في بلدة لاهنتال بولاية هيسن بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها تقاطعاً مع والدتها وشقيقها الرضيع.

ورغم تكرار هذه الحوادث، إلا أنها لم تلقَ تفاعلاً من الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم تعويضات مادية للعائلات المتضررة أو فتح تحقيقات شاملة في أسباب وقوع هذه الحوادث.

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