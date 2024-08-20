حاجة سورية 250 ألف طن قطن وإنتاجها 15 ألف فقط..مالحل؟

أكد مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان محمود الهادي أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسويق محصول القطن المحبوب لموسم 2023-2024، موضحاً أن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة من الفلاحين خلال الموسم بلغت (15890) طناً، مضيفاً: وفق تقديرات وزارة الزراعة تصل الكمية المتوقع استلامها خلال الموسم القادم 2024-2025 إلى نحو 25500 طن تقريباً أي بزيادة 10 آلاف طن تقريباً عن الموسم السابق.



الهادي أشار إلى أن المؤسسة التي أضحت جزءاً من الشركة العامة للصناعات النسيجية تعمل على استلام كامل كميات الأقطان المحبوبة المنتجة ضمن الأراضي السورية والمرخصة من وزارة الزراعة وبما ينسجم مع قانون زراعة القطن رقم 21 لعام 2010، منوهاً بالعمل حالياً مع وزارة الصناعة على تأمين التمويل اللازم لتسديد قيم الأقطان المحبوبة التي سيتم استلامها من الفلاحين بالسرعة الكلية، وذلك بالتنسيق مع المصرف الزراعي التعاوني ومصرف سورية المركزي بعد الحصول على توصية اللجنة الاقتصادية بالتمويل.



وأكد أن جاهزية مراكز استلام محصول القطن المحبوب بعد صدور القانون رقم 11 لعام 2024 القاضي بدمج مؤسسة الأقطان مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لاستلام كامل الأقطان المحبوبة المنتجة عبر كل محالجها ومراكز الاستلام العائدة لها سواء كانت في محافظة حلب (محلج تشرين) أو في محالج المنطقة الوسطى (محلج العاصي)، مضيفاً: كما يوجد مركز استلام في منطقة السبخة في محافظة الرقة وكذلك سيتم الاستلام في محافظة دير الزور في مراكز تجميع الأقطان المحبوبة ونقلها إلى المحالج العاملة، وتم إحداث مركز في محافظة ريف دمشق لاستلام الأقطان المحبوبة حيث يستمر بعمله في الموسم القادم 2024/2025.



وقال: المؤسسة لن تدخر مع الشركة العامة للصناعات النسيجية جهداً في تسديد قيم الأقطان للفلاحين بالسرعة الكلية.

الوطن