وفاة 3 سوريين بالغابات خلال هجرتهم إلى أوروبا

توفي ثلاثة شبان سوريين خلال 24 ساعة في غابات بلغاريا أثناء محاولتهم الهجرة من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام.

الشبان الثلاثة هم: شاب من دير الزور الذي فارق الحياة قرب الحدود البلغارية-الصربية، وآخر من ريف حلب الجنوبي، بينما تم العثور على جثة الشاب الثالث أثناء محاولته عبور الحدود من تركيا إلى أوروبا عبر بلغاريا.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر مجموعة من الشباب يؤدون صلاة الجنازة على الشاب الأخير قبل دفنه في الغابة.

وتم تداول الصورة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بهدف التعرف على هوية الشاب المتوفى أو الوصول إلى عائلته.

يذكر أن 12 سورياً آخرين، إلى جانب شخصين آخرين، توفوا من العطش في يوليو الماضي بعد أن ضلوا الطريق وتوقفت سيارتهم في صحراء ولاية إليزي جنوب شرق الجزائر.

في العام الماضي، توفي شاب سوري آخر في الغابات البلغارية أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، بسبب البرد والثلوج. كما عثرت السلطات البلغارية على جثة طفل سوري متجمداً من البرد في نفس الغابات، وهو في طريقه إلى الدول الأوروبية.

يغادر الكثير من اللاجئين السوريين تركيا نتيجة التضييقات التي تفرضها السلطات التركية، مما يدفعهم للمخاطرة بحياتهم في رحلات هجرة غير شرعية نحو أوروبا.

الخبر