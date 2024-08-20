الكويت تعلن قطع الكهرباء بسبب إمدادات الغاز

أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت،الأحد 19/8/2024، عن اضطرارها لقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية.

يأتي هذا الإجراء نتيجة خلل في إمدادات الوقود (الغاز)، مما أثر على القدرة على توفير الكهرباء بشكل مستمر في تلك المناطق.

وتعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت "بالقطع المبرمج"، حيث يقطع التيار عن بعض المناطق بين الساعة 11 صباحًا و5 مساء وهي فترات ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

ولجأت وزارة الكهرباء إلى القطع المبرمج هذا العام للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.

وأعلنت الوزارة في بيانات مختلفة على موقع "إكس"، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في جليب الشيوخ وحولي والسالمية ومبارك الكبير وصباح الأحمد السكنية والعمرية والفروانية والجهراء القديمة وأبو فطيرة وغيرها.