35 بلاغًا عن أبنية خطرة في سلمية بسبب الهزات الأرضية

كشف رئيس وحدة إطفاء سلمية، المقدم محمد عبد اللطيف، عن تلقي 35 بلاغًا خلال الأيام الستة الماضية تتعلق بإزالة بقايا أحجار متساقطة، وكتل خرسانية متهدمة، وحوائط شُرفات مهددة بالسقوط. جاءت هذه البلاغات نتيجة تداعيات الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة، وكان أقواها بتاريخ 12 من الشهر الجاري.

وأكد عبد اللطيف أنه تم التعاون مع عمال مجلس مدينة سلمية في إزالة بقايا عدد كبير من الأبنية، حيث تم الاستجابة لـ 29 بلاغاً حتى الآن، وسيتم تنفيذ الباقي (6 بلاغات) خلال ساعات قليلة.

ورأى رئيس وحدة إطفاء سلمية أن عدد الأضرار اللاحقة بالأبنية في سلمية هي أكثر من العدد المُبلّغ به، حيث قام بعض الأهالي بإزالة ما هو خطراً عليهم أو على غيرهم خلال ورشات جاؤوا بها على حسابهم الشخصي.

بدورها ذكرت رئيس مجلس مدينة سلمية سهاد زيدان ل”أثر” أنه تم تجهيز وتنظيف أكثر من 30 موقعاً (ساحات، حدائق، فسحات محلية) بناءً على طلب الأهالي لتكون مقصداً لهم مع الخيام المنشأة خلال فترة الهزات الحاصلة، إضافةً إلى صيانة حمامات الحديقة العامة بالتعاون مع جمعيات المجتمع الأهلي.

وأشارت زيدان إلى قيام فرق وجمعيات أهليةعدة بإقامة مبادرات وألعاب تفاعلية خاصة بالأطفال، لتخفيف الضغط النفسي الذي أحاط بهم جراء الهزات الأرضية المتلاحقة والمختلفة الشدة بين يوم وآخر.

يذكر أن أول هزة أرضية سجلت في سلمية كانت الساعة 11.57 مساء 12-8-2024 وكانت شدتها 4.9 ريختر على بعد 4 كم غربي سلمية بـ28 كم شرقي مدينة حماة بحسب التقدير الأولي للمركز الوطني للزلازل، ثم تلتها هزات ارتدادية عدة.