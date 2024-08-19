استيراد 2000 رأس غنم.. وتصدير 15 ألف رأس 

كشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة محمد خير اللحام أنه تم استيراد 2000 رأس من الأغنام و2800 رأس من العجول؛ بينما تم تصدير أكثر من 15 ألف رأس غنم فقط، وذلك منذ بداية العام ولغاية تاريخه.

وقال اللحام: “القطع الأجنبي الناجم عن تصدير الأغنام يُستخدم لاستيراد حيوانات حيّة سواء كانت أغنام أو عجول ومعنى ذلك (نحن لا نأخذ قيمة مادية إنما نستبدل القيمة المادية باستيراد أغنام وعجول)؛ وكامل القطع الأجنبي الناجم عن التصدير يستخدم لاستيراد أغنام وعجول معدة للذبح المباشر”.

وأضاف اللحام : “نحن نُصدّر لجميع البلدان التي تطلب منّا؛ وحالياً صدّرنا إلى الأردن والكويت والعراق وقريباً ممكن أن نصدّر لقطر؛ واستوردنا عجول من رومانيا وملدوڤا”، متابعاً: “التصدير عمل على تنشيط شركات النقل (نقل الحيوانات) وأصبح لدينا تصدير وقطع أجنبي وبالتالي بات بإمكاننا أن نستورد حيوانات حية أغنام وعجول، فيما أدى الاستيراد لانخفاض أسعار الأغنام والعجول”.

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