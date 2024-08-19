ينهم فتاة قاصر  ....القبض على أربعة من مروجي المواد المخـ.درة في حماه 

نتيجة المتابعة والمراقبة تمكن فرع مكافحة المخدرات في حماة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في محلة (كراج البولمان) بينهم امرأة وفتاة قـ.اصر، وتبين أنهم يدعون (ياسين . ك) و(زاهر .

ج) و(ايمان . م) وابنتها القـ.اصر (ايتر . ح) وضبط بحوزتهم كمية { ( ٤,515 ) أربعة كيلو وخمسمائة وخمسة عشر غرام من مادة الحشيش المخـ.در، و( ٢٠٠٠ ) حبة كبتاغون مخـ.درة، و( ١٥ ) غرام من مادة الكريستال المخـ.درة، وثلاثة سنتغرامات من مادة الهيروئين وعشرة سنتيغرامات من مادة الكوكائين المخـ.درة وعلبتي حبوب دوائية مخدرة }،وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة المواد المخـ.درة ونقلها من محافظة دمشق إلى حماة بقصد الاتجار بها ضمن مدينة حماة وريفها لقاء المنفعة المادية ،وبتدقيق أوضاعهم عثر بحق المقبوض عليها على إذاعة بحث بجـ.رم تحريض وخطف ومخدرات ودعـ.ارة، وبالتحقيق معها أكدت أنها المقصودة بذلك.

التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.