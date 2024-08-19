ذخائر غامضة في معركة كورسك: ما سر الأسلحة التي تحمل علامات عربية؟

كشف مصدر عسكري روسي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالأسلحة التي تم العثور عليها بين حطام القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، عقب هجوم مفاجئ شنه الجيش الأوكراني على المنطقة.

وفقًا لما ذكره الضابط الروسي، تم العثور على صناديق تحتوي على أحزمة رشاشات وخراطيش عيار 12.7 ملم من طراز “الناتو” داخل عربات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية التي دمرت في الهجوم.

المثير للاهتمام هو أن هذه الذخائر كانت تحمل كتابات باللغة العربية.

وأشار الضابط إلى أن الذخائر التي عثر عليها كانت مخصصة على ما يبدو للاستخدام من قبل الجيش الأمريكي وحلفائه في الشرق الأوسط، وهي خاصة برشاشات من طراز M2 Browning المستخدمة من قبل قوات “الناتو”.

وأضاف أنه تم العثور على أكثر من 20 صندوقًا من هذه الذخائر داخل العربات المحترقة، وأن تاريخ تصنيعها يعود إلى عام 2019.

جاءت هذه الاكتشافات بعد الهجوم الأوكراني المباغت على مقاطعة كورسك الحدودية في جنوب غرب روسيا، والذي وقع في 6 أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل 12 مدنياً وإصابة 121 آخرين، بينهم 10 أطفال.

كما تم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من المناطق المتضررة.

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 41 دبابة و276 مركبة مدرعة، إلى جانب 4 منصات دفاع جوي و6 راجمات صواريخ، بينها 3 من طراز “هيمارس” الأمريكية.

وتواصل القوات الروسية تمشيط المنطقة بالطائرات المروحية والهجومية لضمان عدم وجود تهديدات إضافية من القوات الأوكرانية.

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