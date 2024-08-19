19-08-2024
القوات الجوية الروسية تستهدف 4 مواقع للمسلحين في سوريا
نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أعلن أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت ضربات جوية استهدفت أربعة مواقع للمسلحين في سوريا.
وذكر إغناسيوك: “خلال اليومين الماضيين، قامت القوات الروسية بضرب أربعة مواقع للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف ولجأوا إلى مناطق وعرة في سلسلة جبال البشري”.
وأشار إلى أن القيادة العسكرية السورية تستمر في عمليات الاستطلاع والبحث في المناطق الجبلية والصحراوية بمحافظة دير الزور.
وفي سياق متصل، أعلن إغناسيوك الأسبوع الماضي أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهك قواعد سلامة الطيران 21 مرة.
وأوضح أن الجانب الروسي رصد 16 انتهاكاً في منطقة التنف، بالإضافة إلى 5 انتهاكات أخرى لبروتوكولات منع الاشتباك في يوم واحد فقط، تعود إلى اتفاقيات مؤرخة في 9 ديسمبر 2019.
روسيا اليوم
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