فتاة تستدرج شباب إلى مزرعة وهذا ما تفعله بهم

ألقى مركز الأمن الجنائي في منطقة دوما بريف دمشق القبض على عصابة تقوم باستدراج أشخاص باستخدام فتاة، ومن ثم تخديرهم وسرقة ما بحوزتهم في المزارع.

بدأت القضية عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى مركز الأمن الجنائي في دوما، مفادها أن أشخاصاً مجهولين اقتحموا مزرعته ليلاً أثناء وجوده مع فتاة تعرف عليها عبر الهاتف.

وقد تم تخديره وسلبه ما بحوزته من قبل هؤلاء الأشخاص بعد أن قامت الفتاة بتخديره.

بعد متابعة وتحقيقات مستمرة، تمكن مركز الأمن الجنائي من تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها تُدعى (شريفة. س).

تم إعداد كمين لها وأُلقي القبض عليها.

وخلال التحقيقات، اعترفت الفتاة بتنسيقها مع عصابة سرقة مكونة من خمسة أشخاص، حيث كانت تتعرف على شبان عبر الهاتف وتستدرجهم إلى المزارع، ثم تقوم بتخديرهم وتفتح الباب لأفراد العصابة ليقوموا بسرقة محتويات المزرعة وما بحوزة الشبان.

تمكنت السلطات من القبض على ثلاثة من أفراد العصابة، وهم (فهد . ع)، (مصطفى . ع)، و(محمد . ز)، وقد اعترفوا خلال التحقيق بارتكاب خمس عمليات سلب مماثلة في منطقة دوما وضواحيها.

التحقيقات لا تزال جارية مع المقبوض عليهم، والبحث مستمر للقبض على باقي أفراد العصابة، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص.

صاحبة الجلالة