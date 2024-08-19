مراسلات مع مجلس الشعب لإلغاء جمركة الموبايلات

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية قامت بمراسلة مجلس الشعب لإعداد قانون يهدف إلى إلغاء ضريبة جمركة الهواتف المحمولة.

وأشار حبزة إلى أن تكلفة الاتصالات والإنترنت في سورية أصبحت مرتفعة، مما يجعل من الضروري إلغاء هذه الضريبة من خلال قانون.

وأوضح حبزة أن أسعار الهواتف المحمولة في سورية تقارب الأسعار في الدول المجاورة، ولكن الفرق يكمن في فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات لضريبة جمركة، التي تصل إلى حوالي 100% من سعر الهاتف.

وأضاف أن الجمعية أرسلت عدة طلبات إلى وزارة المالية لإلغاء هذه الضريبة، وكان الرد أن الوزارة تأخذ فقط 30% من قيمة الجمركة، بينما تذهب 70% إلى الهيئة العامة للاتصالات.

وأشار حبزة إلى أن فرض هذه الضريبة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة، في وقت يعاني فيه المستهلكون من انخفاض الدخل الشهري.

وأكد أن الحاجة الضرورية لاستخدام الهواتف المحمولة للعمل أو التواصل تدفع البعض إلى اللجوء إلى كسر IMEI الجهاز، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية وقد يؤدي إلى السجن.



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