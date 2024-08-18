افتتاح معبر أبو الزندين شمالي حلب

أعلنت فصائل أنقرة صباح اليوم الأحد افتتاح معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي رسمياً، من دون أن يصدر أي تصريح أو توضيح رسمي من جانب الدولة السورية.

وأفادت مصادر محلية بأن ما يعرف باسم “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني” دفعت بقوة عسكرية كبيرة إلى معبر أبو الزندين بالتعاون مع القوات التركية بغرض افتتاح المعبر الذي يصل بين مناطق سيطرة دمشق والمناطق التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني” التابع لأنقرة.

وفي 27 حزيران الفائت تم افتتاح المعبر تجريبياً، وأوضحت مصادر حينها أن فتح المعبر تم باتفاق روسي- تركي وُقّع قبل أيام، وفق بنود عدة تضمنت السماح بافتتاح معبر تجاري بين ريف حلب الشرقي ومدينة حلب.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا ضمنت فتح المعبر والضغط على فصائلها لضمان عبور الشاحنات التجارية بين الطرفين من دون التعرض لها.

ورجّحت المصادر حينها أن تتبع هذا الاتفاق سلسلة اتفاقات أخرى تشمل طريق الـM4 الذي يربط بين حلب اللاذقية، تنفيذاً لبنود الاتفاقات التي تم توقيعها سابقاً بين روسيا وتركيا، ولا تستبعد المصادر أن تكون “المرحلة النهائية لهذه الاتفاق فتح الطريق من تركيا حتى الأردن لعبور الشاحنات التجارية مروراً بالأراضي السورية”.

يشار إلى أنه عام 2016 سيطرت فصائل أنقرة على مركز مدينة الباب بريف حلب الشمالي، ما تسبب بانقسام المدينة إلى قسمين، الأول الجنوبي يسيطر عليه الجيش السوري والثاني شمالي تسيطر عليه فصائل أنقرة، وبعد تمركز قوات الجيش السوري في نقاط سيطرتها بالريف الجنوبي من المدينة، واتخذت فصائل “الجيش الوطني” نقاط تمركز لها في ريفها الشمالي.

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