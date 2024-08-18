غارات روسية على مواقع للمسلحين في منطقة التنف

أفاد مركز المصالحة الروسي بأن الطيران الحربي الروسي استهدف مواقع للمسلحين في من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.

وأفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسية أوليغ إغناسيوك، بأن القوات الجوية الفضائية الروسية قصفت 4 مواقع للمسلحين في سوريا، وقال: “خلال اليومين الماضيين، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات على أربعة مواقع محددة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف ولجؤوا إلى مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري”.

وأضاف إغناسيوك، أن “قيادة القوات المسلحة السورية تواصل عمليات الاستطلاع والبحث في المناطق الجبلية والصحراوية في محافظة دير الزور”.

وأفاد مركز المصالحة الأسبوع الفائت بأن طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، انتهك قواعد أمن الطيران 21 مرة، 16 منها في منطقة التنف.

وتحتوي منطقة التنف على إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، من ناحية مساحتها وموقعها الاستراتيجي الذي يقع عند مثلث سوريا- الأردن- العراق، إذ تكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة ووفق تقارير نشرها سابقاً موقع “المونيتور” الأمريكي فإن هذه القاعدة تقدّم معلومات استخباراتية لطيران الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ غارات على سوريا.

أثر برس