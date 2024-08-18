القبض على عصابة سرقة في دوما

ألقى مركز الأمن الجنائي في منطقة دوما بريف دمشق القبض على عصابة تقوم باستدراج أشخاص عن طريق فتاة وتخديرهم وسرقة ما بحوزتهم في المزارع.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حساباتها على مواقع التواصل أن “أحد المواطنين ادعى إلى مركز الأمن الجنائي في منطقة دوما بريف دمشق بإقدام أشخاص مجهولين على الدخول إلى مزرعته ليلاً أثناء وجوده مع إحدى الفتيات التي تعرف عليها هاتفياً، وتم سلبه ما بحوزته بعد أن تم تخديره من قبل هذه الفتاة”.

وتابعت الداخلية أنه “من خلال المتابعة والمراقبة المستمرة من قبل مركز الأمن الجنائي المذكور تم التوصل لهوية الفتاة وتم إعداد كمين لها وإلقاء القبض عليها”.

وأكملت الوزارة أنه “بالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على التنسيق مع عصابة سرقة مؤلفة من 5 أشخاص والتواصل مع شبان والتعرف عليهم عن طريق الهاتف والذهاب برفقتهم إلى المزارع حيث تقوم الفتاة بوضع مادة مخدرة لهم في الشراب ثم تتصل بأفراد العصابة وتفتح لهم باب المزرعة ليقوموا بدورهم بالسرقة والسلب من محتويات المزارع وما بحوزة الشبان”.

وأضافت الوزارة أنه “من خلال المتابعة تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من أفراد هذه العصابة وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم كما اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب 5 عمليات سلب بنفس الطريقة في منطقة دوما وضواحيها”.

يذكر أنه بحسب الداخلية فإن التحقيقات مازالت مستمرة معهم والأبحاث جارية عن باقي أفراد العصابة وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.