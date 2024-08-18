تقديم مساعدات طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية

18-08-2024

تقديم مساعدات طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية

قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اليوم مساعدات طبية، مقدمة من روسيا الاتحادية إلى مديرية الصحة في اللاذقية.

وأوضح المقدم كليوكين بافيل أوليغوفيتش ممثل مركز التنسيق الروسي أن المساعدات تشمل عشرة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة الروسية إلى مديرية الصحة في اللاذقية.

وأشار معاون مدير صحة اللاذقية الدكتور سامر أحمد إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساعدات الروسية المختلفة التي وصلت على مدار الفترة الماضية، موجهاً الشكر للأصدقاء الروس على وقوفهم إلى جانب الشعب السوري.

وعلى هامش المساعدات، وزعت مجموعة من الشرطة العسكرية الروسية هدايا للأطفال في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال كمبادرة بسيطة لإدخال البهجة والفرح إلى قلوبهم.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...