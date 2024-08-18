المصرف الصناعي يطلق خدمة “خبّرني”

أطلق المصرف الصناعي اليوم خدمة “خبّرني” التي تتيح متابعة الحساب البنكي بسهولة، من خلال إرسال إشعارات فورية عبر رسائل نصية تعلم مالك الحساب بجميع العمليات التي تتم على حسابه.

وأوضح المصرف أن الخدمة مجانية وتسمح بمتابعة كل عمليات السحب والإيداع والحوالة وكشف حساب وغيرها من خلال رسائل نصية تصل مباشرة على رقم الهاتف الخاص بمالك الحساب، إضافة إلى استلام تفاصيل الحساب، مشيراً إلى أنه يمكن الاشتراك بالخدمة من خلال زيارة أحد فروع المصرف.

وكان المصرف الصناعي أطلق نهاية الشهر الفائت بطاقة صراف آلي جديدة “بطاقة إتقان” التي تتيح سحب الأموال من أي صراف آلي أو نقطة بيع تابعة لشركة بترامونيتكس للدفع الإلكتروني والمصارف التي ترتبط معها، إضافة إلى توفير جميع خدمات الدفع وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة مع الشركة بهذا الشأن.