اعتماد صنف جديد من القمح للزراعات البعلية

اعتمدت لجنة تحديد الأصناف خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا صنفاً من القمح الطري ملائماً للزراعة البعلية في منطقة الاستقرار الثانية، حمل اسم “شام 12”.

ولفت الوزير قطنا إلى اعتماد الصنف الجديد المقترح صنفاً رديفاً للأصناف الموجودة ضمن مجموعة من الاشتراطات، منها وضع هذه النواة في تصرف المؤسسة العامة لإكثار البذار لتقوم بزراعته وإكثاره، ومن ثم دراسة مقاربة لكميات الإنتاج مع نتائج الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وفي حال كانت النتائج نفسها تستمر المؤسسة في زراعة الصنف، وفي حال كانت النتائج مختلفة يعاد الصنف إلى البحوث العلمية لإعادة الدراسة، وإجراء بصمة وراثية له، واستبعاد السنوات الشاذة، واعتماد معدلات الإنتاج للأصناف الشاهدة لتكون جزءاً من البحث.

وبين مدير البحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور أن الأبحاث المقدمة جاءت بعد مسيرة عمل طويلة وتعاون بين المنظمات العربية والدولية مثل “أكساد” و”إيكاردا” والبحوث الزراعية، وهي تساهم في توسيع القاعدة الوراثية.

المهندس نبال خزعل مربي قمح طري في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بين أن سلالة القمح الطري المعتمدة ذات إنتاجية جيدة مقارنة بالشواهد والصفات الكمية والنوعية، وهي متحملة نسبياً لأمراض الصدأ الأصفر والبرتقالي والأسود مقارنة بالشواهد، وتحقق ريعية اقتصادية، حيث حققت زيادة في الغلة الحبية بنسبة 16 بالمئة على الأصناف الشاهدة “دوما 2″ و”دوما 4” وإنتاجية قدرها 2338 كيلو غراماً في الهكتار.

حضر الاجتماع باحثون من منظمة “أكساد” و”إيكاردا” ومؤسسة إكثار البذار والبحوث العلمية الزراعية ومن كلية الزراعة في جامعة دمشق.