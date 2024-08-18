مصرع 187 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات في باكستان

18-08-2024

مصرع 187 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية مصرع 187 شخصاً وإصابة 333 جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان في بيان اليوم: إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت منذ تموز الماضي تسببت بمقتل 187 شخصاً بينهم 96 طفلاً و30 امرأة.

كما أشارت الهيئة إلى تضرر 2293 منزلاً و 30 جسراً وإتلاف المحاصيل الزراعية وقطع الكهرباء عن العديد من المناطق، كما أثرت الفيضانات على حركة المرور على الطريق السريع الباكستاني الأفغاني في منطقة لانديكوتال بمنطقة خيبر.

وتركزت الأمطار الموسمية الغزيرة في أقاليم البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مناطق مختلفة من البلاد وخاصة في إقليم السند خلال الأيام المقبلة.

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