17-08-2024
مقتل ضابط إسرائيلي في قطاع غزة
أعلن العدو الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه بنيران المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط القتيل هو قائد سرية في كتيبة الإسناد اللوجستي بجيش العدو.
من جهتها استهدفت المقاومة الفلسطينية موقع “رعيم” العسكري للعدو برشقة صاروخية.
كما فجرت المقاومة عبوتين مضادتين للأفراد بآليتين للعدو واشتبكت مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وفجرت عبوة أرضية شديدة الانفجار مزروعة مسبقاً بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
كما خاضت المقاومة اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني شرق منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.
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