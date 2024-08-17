اختتام بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز 2024

اختتمت على ارض الملعب الاولمبي بنادي الباسل للفروسية اليوم منافسات بطولة الجمهورية لقفز الحواجز 2024 وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات.

واقيمت البطولة وفق الشروط والمعايير المتبعة في البطولات الدولية لقفز الحواجز حيث يتم تجميع نتائج الفرسان ضمن كل فئة على حدة في جميع المباريات التي خاضوها خلال أيام البطولة ليتوج بالنهاية بطل كل فئة وفقاً للأخطاء الأقل.

وتوج الفارس ليث العلي بلقب بطولة الجمهورية للقفز على الحواجز للفئة العليا “بيغ تور” وحلت الفارسة شام الأسد بوصافة الفئة العليا التي جرت منافساتها لارتفاع 140سم بينما جاء الفارس محمد جوبراني بالمركز الثالث.

كما أحرزت الفارسة شام الأسد لقب الفئة المتوسطة لارتفاع 130سم تاركة المركز الثاني للفارس همام الخولي وجاء الفارس محمد جوبراني ثالثاً.

وذهب لقب بطولة الفئة الصغرى لارتفاع 120 سم للفارسة شروق المصري تلاها الفارس مروان الزبيبي ثم الفارس الحسن النقري.

وكانت القاب البطولة للفئات الصغرى من نصيب الفارسة آرني جوانيان لفئة الأماتور لارتفاع 110 سم وحل ثانياً الفارس ابراهيم سلمان وثالثاً الفارس فادي علوش وفاز الفارس قاسم الحسين بلقب فئة ميني تور لارتفاع 100 سم ليأتي ثانياً الفارس هاشم العقاد وتيم المنوخ ثالثاً وتوج بفئة الأطفال كل من الفرسان ياسمين نصر وهاشم العقاد وخلوف خلف.