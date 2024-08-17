المقاومة اللبنانية تستهدف 5 مواقع للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية 5 مواقع للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا وشمال فلسطين المحتلة بمحلقات ‏هجومية انقضاضية وأسلحة صاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف رجال ‏المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقات ‏هجومية انقضاضية وتمت إصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها”.

كما استهدفت المقاومة ‏موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققت فيهما إصابات مباشرة، واستهدفت موقع حدب يارون وتجمعاً لجنود العدو في حرش شتولا بقذائف ‏المدفعية وأصابتهما مباشرة.

وكانت المقاومة استهدفت اليوم مستوطنة اييليت هشاحر لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا وتموضعاً لجنود العدو ‏في موقع المرج بمحلقتين انقضاضيتين وأصابته بشكل مباشر.