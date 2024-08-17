المقاومة اللبنانية تستهدف 5 مواقع للعدو الإسرائيلي
استهدفت المقاومة اللبنانية 5 مواقع للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا وشمال فلسطين المحتلة بمحلقات هجومية انقضاضية وأسلحة صاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف رجال المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقات هجومية انقضاضية وتمت إصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها”.
كما استهدفت المقاومة موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققت فيهما إصابات مباشرة، واستهدفت موقع حدب يارون وتجمعاً لجنود العدو في حرش شتولا بقذائف المدفعية وأصابتهما مباشرة.
وكانت المقاومة استهدفت اليوم مستوطنة اييليت هشاحر لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا وتموضعاً لجنود العدو في موقع المرج بمحلقتين انقضاضيتين وأصابته بشكل مباشر.
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