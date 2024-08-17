لاعلاقة بين القمر العملاق و الزلازل 

أكد نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية عبد العزيز سوبر ، أن ظاهرة القمر الفائق أو القمر العملاق (Super Moon) ظاهرة فلكية جميلة وطبيعية، تتكرر بشكل سنوي ويمكن أن تتكرر في السنة الواحدة أكثر من مرة كما هو الحال في هذه السنة حيث تتكرر 4 مرات خلال عام 2024.

وعن سبب حدوث هذه الظاهرة فمن المعلوم بأن المسافة الوسطية التي تفصل القمر عن الأرض هي 384403 كم وبما أن مدار القمر حول الأرض إهليلجي وليس دائري فإن هذه المسافة تكون متغيرة، فعندما يكون القمر في النقطة القريبة من الأرض أو ما يسمى بنقطة الحضيض يظهر بحجم كبير ولون أحمر رائع في الأفق الشرقي عند شروقه، ويبقى القمر في السماء طيلة الليل ويكون منظر غروبه جميل جداً أيضاً عندالأفق الغربي في وقت شروق الشمس تقريباً.

وعند حدوث ظاهرة القمر العملاق سيبدو القمر بحجم أكبر من الحجم المعتاد بـ 14% ولمعان أكثر بـ 30%

وفي هذا الشهر يكتمل البدر مساء الإثنين 19 آب الساعة 9.26 مساءً بتوقيت دمشق.

وبالنسبة لمن يراقب القمر بالعين المجردة فسوف يراه مكتملاً تقريباً لثلاث ليالي متوالية (مساء الأحد والإثنين والثلاثاء) ولكن ذروة اكتماله تكون مساء الإثنين.

ويطلق على هذا القمر البدر أيضاً القمر الأزرق علماً أنه لن يظهر بلون أزرق مطلقاً ولكن من المتعارف عليه بأن البدر الثالث الذي يقع بين الانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي يطلق عليه اسم القمر الأزرق، فهي مجرد تسمية اصطلاحية.

ويطلق على بدر شهر آب أيضاً اسم قمر سمك الحفش نظراً لكثرة أسماك الحفش في البحيرات الخمس الكبرى.

وليس هناك أي دليل علمي يشير إلى أن هذا الاقتراب له أي تأثير على الزلازل أو البراكين أو موجات تسونامي كما كان يُعتقد سابقاً.

بل إن التأثير الوحيد المعروف هو ظاهرة المد والجزر التي تسببها جاذبية القمر والشمس.

صاحبة الجلالة