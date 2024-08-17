 الأونصة الذهبية تتجاوز 37 مليون ليرة

سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً غير مسبوق اليوم السبت، حيث تجاوزت الأونصة الذهبية حاجز الـ37 مليون ليرة للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 2508 دولار أمريكي.

وارتفع الذهب، سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 إلى مليون و31 ألف ليرة سورية، وسعر الشراء منه إلى مليون و30 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 إلى 883714 ليرة لسعر المبيع و 882714 ليرة لسعر الشرء.

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعات قياسية جديدة، حيث قفز سعر الأونصة الذهبية عيار 995 إلى 37 مليون و100 ألف ليرة سورية.

الليرة الذهبية عيار 21 سجلت 8 ملايين و500 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و700 ألف ليرة سورية.

حتى الليرة الذهبية السورية وصلت إلى مستوى جديد عند 8 ملايين و500 ألف ليرة سورية.

وأكّدت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل مستقبلية.