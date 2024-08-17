انتشار غير مرخص للأمبيرات بحمص

تعيش مدينة حمص أزمة طاقة خانقة، حيث شهدت مؤخراً انتشاراً غير مرخص للأمبيرات كمصدر بديل للطاقة الكهربائية. ومع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة بسبب التقنين، أصبح الأهالي يعتمدون بشكل متزايد على هذه الأمبيرات، التي تُباع بسعر يصل إلى 14 ألف ليرة للكيلوواط.

و رغم عدم وجود أي ترخيص قانوني يسمح ببيعها أو استخدامها في المحافظة، فإنها تقدم حلاً جزئياً لمشكلات الكهرباء اليومية التي يعاني منها سكان المدينة.

يأتي ذلك في وقت تغيب فيه الكهرباء معظم ساعات النهار بسبب برامج التقنين الطويلة، في حين يؤكد الأهالي أن هذه الأمبيرات أسهمت في حل جزء كبير من مشكلات الكهرباء التي يواجهونها يومياً.

من جهته، أكد مدير شركة كهرباء حمص ، بسام اليوسف، أنه لا يوجد أي قانون يسمح باستخدام أو بيع الأمبيرات في حمص، موضحاً أن أي استخدام لمكونات الشبكة الكهربائية يجب أن يتم عبر شركة الكهرباء وضمن نظام الاستثمار الخاص بـ"وزارة الكهرباء".

وأضاف اليوسف في تصريحات لموقع هاشتاغ أن الشركة ستتخذ إجراءات صارمة للحد من التعديات على الشبكة العامة.

وفي السياق نفسه، أشار مصدر خاص في مجلس مدينة حمص لـ "هاشتاغ" إلى أن المجلس لم يمنح أي تراخيص لهذا النشاط، زاعما أن مديرية الأشغال تعمل على تشميع أي مخالفة يتم رصدها في هذا الخصوص.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الأمبيرات 14 ألف ليرة سورية، حيث يتراوح استهلاك المشتركين بين 3 إلى 80 كيلو أسبوعياً وفقاً لنوعية الأجهزة المستخدمة في كل منزل.