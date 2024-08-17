حزب الله يكشف لأول مرة أنفاقه تحت الأرض.. ويثير زوبعة

بثّ الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، الجمعة، فيديو بعنوان “جبالنا خزائننا” يستعرض منشأة “عماد 4” للقدرات الصاروخية للحزب.

وعرضت المقاطع المصوّرة مقاتلين من حزب الله داخل منشأة تحت الأرض، لتظهر لاحقاً لافتتان، تحمل إحداهما عبارة “منشأة عماد 4″، وتحمل الأخرى الآية القرآنية: “وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة”.

وتضمّنت المشاهد ظهور شاحنات مرقّمة تحمل راجمات صواريخ تتجه من داخل المنشأة في اتجاه فتحة إطلاق أرضية، لتكون بذلك جاهزةً للإطلاق.

وجاءت في الفيديو كلمات للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، شدّد فيها على أنّ “المقاومة أقوى من أيّ زمانٍ مضى منذ انطلاقتها في المنطقة”.

ويُظهر الفيديو مدى الراحة العملياتية التي يعمل فيها المجاهدون تحت الأرض في المنشأة التي تبدو بحجم مدينة.

وتحدثت المعلومات عما تتضمّنه منشأة “عماد 4″، إذ إنها مجهزة بعشرات الآليات للرمي بصواريخ ثقيلة من عيار “220” و “303”، وأنواع أخرى مهمة.

وتتضمّن المنشأة مهاجع تخزين الصواريخ لتذخير الراجمات بعد الرمية الأولى، ومنظومة تقنية وفنية متكاملة مع منظومة اتصالات في داخلها وإلى خارجها، تتمتّع بشفير خاص مع القيادة لتلقّي أمر الرمي في دقائق معدودة جداً، وفق المعلومات.

وأضافت أنّ المنشأة تضمّ فريقاً لوجيستياً متكاملاً، بالإضافة إلى فرق إنشاءات وحماية واحتياط ورمي، وتتلقّى أوامر الرماية على الأحداثيات المجهّزة مسبقاً.

كذلك فإنّ المنشأة مجهّزة بمستشفى ميداني وبحاجيات حياتية مختلفة تلبّي أفرادها لمدة لا تقلّ عن 8 أشهر وإلى سنة كاملة.

فيما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو منشأة “عماد 4” بـ”التحذير الاستثنائي لحزب الله من داخل الأنفاق”، واستنفرت للتعليق والتعقيب على الفيديو، قائلةً: “انتهبوا لشبكة الأنفاق”.

ولفتت إلى أنّ الصاروخ يحمل اسم مغنية، مشيرةً إلى أنّ الصاروخ دقيق، وفق ما يقوله الحزب.

موقع “سروغيم” الإسرائيلي تعجّب من هذه القدرات الصاروخية، متسائلاً: “سلاح يوم القيامة؟”، مشيراً إلى أنّ حزب الله ينشر لمحة عن منشآته السرية.

موقع “يديعوت أحرنوت” رأى أنّ حزب الله نشر فيلم تهديدات جديداً كشف فيه عن منشأة تحت الأرض: “أنفاق ضخمة، هكذا تبدو، مزوّدة بحواسيب وأضواء بحجم وبعمق يسمحان بمرور شاحنات بسهولة، وبالطبع دراجات نارية”.

وأضاف في وصفه المنشأة وراحة العمل فيها: “متاهة طويلة ومضاءة وشاحنات مرقّمة تمرّ واحدة تلو الأخرى من دون إزعاج. وفي نهاية الفيلم، يمكن رؤية منصة إطلاق الصواريخ التي تطلق من تحت الأرض واسم المنشاة”.

ونقل موقع “يديعوت أحرونوت” بشأن رسائل “منشأة عماد 4”: “يظهر السرية التي تحيط بموقع القدرات الصاروخية لحزب الله، والمنشأة العميقة ​تحت الأرض البعيدة عن القدرات الاستخباراتية المعادية، كما توفّر الحماية ضد الأهدف”.

بدورها، أقرّت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأنّ “حزب الله يكشف للمرة الأولى مدينته تحت الأرض: شاحنات جاهزة لإطلاق صواريخ”.

وعلّق إعلام إسرائيلي آخر بالقول: “في قسم كبير من الفيلم، يُكشف جزء من شبكة الأنفاق الحقيقية للحزب التي يمكن استخدام أي وسيلة نقل ممكنة داخلها، باستثناء طائرة ركاب كبيرة”.

وسائل إعلام إسرائيلية أخرى ركّزت على “الأرض الصخرية الواسعة التي حُفرت فيها المنشأة”، وإرفاق كلماتٍ للسيد نصر الله، إضافة إلى الترجمة الواضحة لها باللغة العبرية، واصفةً الفيديو بـ”الدعائي المتقن”.

منصة إعلامية إسرائيلية قالت: “عدا الصاروخ نفسه الذي يظهر في فيديو حزب الله، يمكن أيضاً رؤية مسارات متشعبة تحت الأرض يتم فيها تخزين الصواريخ”.

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