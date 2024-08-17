مدير مركز الزلازل : سنرفع مستوى التحذير إن تطلب الأمر!

أوضح مدير المركز الوطني للزلازل، الدكتور رائد أحمد، أن الهزة الأرضية التي وقعت ظهر الجمعة كان مركزها على بعد حوالي 23 كم شرق حماة، وبلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن هذه الهزة تعتبر ارتدادية للهزة السابقة التي حدثت قبل أيام وبلغت قوتها 5.3 درجة.

وبيّن الدكتور أحمد أنه طالما كانت هذه الهزات أقل شدة، فهي تُعد جزءًا من الهزات الارتدادية ضمن النظام الزلزالي ذاته ونطاق توزيع الهزات الأرضية.

وأضاف أن الهزات الضعيفة إلى المتوسطة قد تستمر خلال الفترة المقبلة، حيث تم تسجيل 9 هزات الخميس 15 أغسطس حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة 16 أغسطس، مع تسجيل هزتين إضافيتين، الجمعة.

وأكد أحمد أن هذه الهزات لن تتطور حاليًا إلى زلزال قوي، لكن في حال وقوع زلزال بقوة تزيد عن 5 درجات، سيتم إعادة تقييم الوضع وقد يتم النظر في سيناريوهات أخرى.

وذكر أنه منذ زلزال 6 فبراير تم تسجيل 30 هزة في موقع زلزال السلمية قرب منطقة زغرين، إضافة إلى هزات شمال غربب حماة وشمال غربي حمص على فالق البحر الميت الشرقي، موضحًا أن الهزات الحالية تحدث على الفوالق الفرعية وبعيدة عن الفالق الرئيسي.

وأشار أحمد إلى أن حدوث هذه الهزات يعود إلى عاملين رئيسيين: الأول هو الطاقة المتراكمة في الفوالق نتيجة زلزال 6 فبراير، والثاني هو الضغوط الناشئة على أطراف الحدود الصفائحية بين الأناضولية والإفريقية والعربية، مما يؤدي إلى توليد هذه الهزات.

وأضاف أن هناك تغيرًا في النشاط الزلزالي يمتد من طرطوس باتجاه تلكلخ – حماة – السلمية، مشيرًا إلى أن استمرار النشاط الضعيف قد يؤدي إلى نشاط أقوى مع مرور الوقت.

واختتم الدكتور رائد أحمد تصريحه بالتأكيد على أن المركز الوطني للزلازل يتابع الوضع بشكل مستمر، وسيتم رفع مستوى التحذير إذا استدعى الأمر ذلك.

وفي سياق متصل، أفاد مدير صحة حماة، الدكتور ماهر اليونس، أن مستشفى سلمية الوطني استقبل 12 حالة إصابة برضوض وجروح بسيطة و5 حالات هلع نفسي نتيجة تداعيات الزلزال.

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