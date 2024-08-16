زلزال وسط سوريا وتسجيل إصابات بسبب الهلع

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة غرب مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي.

ووفقًا لما أعلنه المركز الوطني للزلازل، تم تسجيل الهزة في الساعة 13:15، وكان مركزها على بعد 23 كيلومتراً شرق مدينة حماة.

وأشار المركز إلى أن الهزات الأرضية، التي تتراوح شدتها بين الضعيفة والمتوسطة، قد تستمر في المرحلة المقبلة.

ومنذ يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، سجل المركز تسع هزات في مناطق مختلفة من محافظات حماة، اللاذقية، حمص، حلب، وطرطوس، وكلها ضمن نطاق الهزات الضعيفة إلى المتوسطة.

نتج عن الزلزال الذي وقع اليوم إصابة 17 شخصًا بجروح طفيفة وحالات هلع. وذكر الدكتور أسامة ملحم، مدير مشفى سلمية الوطني، أن 12 شخصًا تم إسعافهم إلى المستشفى بسبب إصابات وكدمات ناجمة عن التدافع والسقوط أثناء محاولتهم الخروج من منازلهم بسرعة.

كما تم إسعاف 5 آخرين بسبب حالات هلع وانهيار عصبي نتيجة الزلزال، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.