الخارجية تعلق حول اعتقال مواطن أمريكي في سورية

نفت سوريا بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية التي تتهمها باعتقال المواطن الأمريكي أوستن تايس، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة وتشكل تحريفًا متعمدًا للوقائع.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية تضمنت مزاعم كاذبة حول اعتقال تايس، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي قيل إنه دخل سوريا كصحفي واختفى هناك.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتهامات تعد تشويهًا متعمدًا للحقائق، وتأتي في إطار استمرار الإدارة الأمريكية في توجيه الاتهامات الباطلة ضد سوريا.

كما انتقدت الوزارة السياسات الأمريكية العدائية تجاه سوريا، التي تشمل انتهاك سيادتها، ودعم الميليشيات الانفصالية والجماعات الإرهابية، وسرقة الموارد السورية، وفرض عقوبات اقتصادية قاسية تزيد من معاناة الشعب السوري.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت، الأربعاء، بيانًا بمناسبة مرور 12 عامًا على اختفاء أوستن تايس في سوريا، زاعمة أن الحكومة السورية تحتجزه في ظروف غامضة. كما دعت واشنطن دمشق إلى التعاون في الإفراج عن تايس والكشف عن مصير الأمريكيين الآخرين المفقودين في سوريا.

سبوتنيك عربية