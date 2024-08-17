السورية للطيران تلغي حجوزات المسافرين ولاتعيد لهم أموالهم

اشتكى عدد من المواطنين من تعطل مصالحهم بسبب إلغاء رحلات “السورية للطيران” إلى الإمارات مؤخراً، دون أن تقوم الشركة بإلغاء الحجز أو إعادة قيمة التذاكر.

وذكر أحد المشتكين “أواجه مشكلة، ومعي عدد من المواطنين الذين تعطلت أعمالهم بسبب إلغاء بعض رحلات السورية للطيران إلى الإمارات نتيجة عطل في إحدى الطائرات.

عند محاولة التواصل مع الشركة، لم نتلقَ أي رد حول تعويضنا أو إلغاء الحجز وإعادة قيمة التذاكر، مما يمنعنا من حجز رحلات بديلة.”

وأشار أحد المتضررين إلى أنه حجز تذاكر لزوجته وابنته على رحلة بتاريخ 11 أغسطس إلى الشارقة، لكنها أُلغيت دون تقديم أي معلومات حول إعادة جدولتها.



وأضاف: “التأشيرات ستنتهي في 23 أغسطس، وابنتي لديها فحص قبول في المدرسة، وهناك حالات أخرى أكثر إلحاحاً من حالتي”، داعياً المسؤولين لإيجاد حلول بديلة في مثل هذه الحالات.

من جانبها، أوضحت “السورية للطيران” على لسان مدير الشؤون التجارية، فجر علي، أن الشركة تعمل على معالجة التذاكر الملغاة إما بإعادة قيمتها للراغبين أو بتحويل الرحلات إلى أقرب موعد متاح، سواء على خطوط السورية للطيران أو أجنحة الشام، وذلك بناءً على تاريخ الحجز والرحلة الملغاة دون تكاليف إضافية.

وأضاف علي أنه يتعين على المسافرين الراغبين في استرداد قيمة تذاكرهم أو تعديل موعد رحلتهم، مراجعة مراكز “السورية للطيران” في المحافظات أو في مقرها الرئيسي بدمشق، وليس مكاتب السياحة والسفر الأخرى.

وأكد علي أن إلغاء الرحلات يأتي لضمان سلامة المسافرين عند وجود مشكلة فنية، مشيراً إلى أن الطائرات تخضع لصيانات دورية تقلل من عدد الطائرات المتاحة، خاصة في موسم الذروة الصيفي، لافتاً إلى تأثير العقوبات المفروضة على سوريا على هذا القطاع.

وأعلنت وزارة النقل الثلاثاء عن إلغاء رحلة “السورية للطيران” رقم 515 بين دمشق ودبي، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء 14 أغسطس، لأسباب تشغيلية، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقاً.

الخبر