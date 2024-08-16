الإمارات توقف منح تأشيرات للشبان القادمين من سورية

16-08-2024

الإمارات توقف منح تأشيرات للشبان القادمين من سورية

أفادت مصادر من مكاتب السياحة أن الإمارات العربية المتحدة قد أوقفت منح تأشيرات الزيارة لفئة معينة من السوريين.

وبحسب هذه المصادر، فإن التأشيرات تُمنح حالياً فقط للعائلات والنساء، بينما تم إيقاف إصدار التأشيرات للرجال دون سن الخمسين.

لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإماراتي أو السوري بشأن هذه الأنباء، إلا أن مكاتب السياحة التي تعمل بين البلدين أكدت أن جميع طلبات التأشيرات المقدمة من الرجال الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً تم رفضها.

في المقابل، لا يزال بإمكان الرجال الذين تجاوزوا الخمسين الحصول على التأشيرة.

وتشير بعض المصادر إلى أن السبب المحتمل وراء هذا القرار هو تزايد أعداد المخالفين لفترة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيرة الزيارة، حيث يختار العديد من الرجال السفر إلى الإمارات ثم البقاء بعد انتهاء المدة القانونية للفيزا.

يُذكر أن الإمارات قد أوقفت قبل بضعة أشهر إصدار التأشيرات للمواطنين السوريين من بعض المحافظات، مثل إدلب ودير الزور والرقة ودرعا، دون أن يصدر أي تعليق رسمي في ذلك الوقت أيضًا.


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