15-08-2024
الخارجية السورية تنعى سفيرها في بيلاروس عن عمر 49 سنة فقط
نعت وزارة الخارجية السورية السفير محمد العمراني في بيلاروس الذي توفي صباح الخميس 18/8/2024 في العاصمة مينسك، إثر أزمة قلبية حادة.
وقالت الوزارة : “وزير الخارجية والمغتربين والعاملين في الوزارة يعربون عن تعازيهم الحارة لأسرة الفقيد، فإنهم يدعون لله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.
والعمراني من مواليد دمشق العام 1975، وخدم في البعثة الدبلوماسية السورية بطوكيو ثم عين مديرا لمكتب وزير الخارجية الراحل وليد المعلم قبل أن تتم تسميته سفيرا لدمشق في العاصمة البيلاروسية مينسك.
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