استشهاد مستشار عسكري إيراني في سوريا

16-08-2024

استشهاد مستشار عسكري إيراني في سوريا

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أمس الخميس باستشهاد مستشار عسكري من الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن العقيد أحمد رضا أفشاري، الذي كان يعمل مستشارًا في قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري، قد استشهد اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها نتيجة قصف جوي سابق.

وأوضحت الوكالة أن العقيد أفشاري كان قد أُصيب في النصف الأول من مارس/آذار الماضي خلال هجوم جوي شنته قوات التحالف الدولي في سوريا، وتم نقله إلى إيران لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وفي وقت سابق، صرح العميد أبو باقر، نائب قائد قوة “القدس” التابعة للحرس الثوري، بأن إيران كانت ستضطر لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي داخل أراضيها لولا تدخلها في سوريا والعراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مدينة قزوين غرب طهران، حيث أكد أن تضحيات مجاهدي الثورة الإسلامية كانت السبب الرئيسي في دحر قوات “داعش” التي تنشر العنف والفوضى.

وفي سياق متصل، حذرت سوريا سابقاً من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل خارج عن السيطرة.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن إصرار إسرائيل على الاعتداءات يعكس فشلها ويدل على حالة من الهستيريا التي تعاني منها، وذلك بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إضعافها، إضافة إلى دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وسعيها لاستعادة الجولان السوري المحتل.

سبوتنيك

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