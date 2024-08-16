هولندا توقف منح وتجديد الاقامات للسوريين

أيد مجلس الدولة الهولندي، قرار دائرة الهجرة والقضاء الذي يقضي بعدم منح تصاريح إقامة لطالبي اللجوء السوريين الذين قاموا بزيارة سورية بعد تقديم طلبات لجوئهم في هولندا، بحسب ما أفادت به مواقع صحفية هولندية.



يأتي هذا القرار كجزء من توجهات الحكومة الهولندية لتشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء.

إذ ترى السلطات أن زيارة طالبي اللجوء إلى سورية، حتى لفترات قصيرة، تشير إلى عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهم في بلدهم، مما يقلل من مبررات منحهم الحماية الدولية.

وفي تعليق له على قرار مجلس الدولة الهولندي، عبر زعيم اليمين المعارض للاجئين في هولندا، “خيرت فيلدرز”، على منصة “X” قائلاً: “الزمن يتغير”، مما يعكس دعمه لهذا القرار.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على السوريين الذين يسعون للحصول على حماية في هولندا، خاصة مع تصاعد التوجهات الأوروبية لتقليل أعداد اللاجئين.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت وكالة الإحصاء الوطنية الهولندية عن أرقام جديدة تظهر تفاصيل طلبات اللجوء المقدمة في هولندا العام الماضي، في ظل تنفيذ تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب التقرير، قدم أكثر من 38 ألف شخص طلبات لجوء في هولندا العام الماضي، بينما انضم حوالي 10 آلاف آخرين من خلال تأشيرات لم الشمل.

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