هل ينتفل الأيدز عن طريق الميمز ؟

راما ابراهيم

ممكن تفكر أول شي أنو شو هالعنوان بدون معنى أو شو هالتخريف هاد ، شو جاب الميمز للإيدز. هاد بالضبط اللي بدي حاول اوصلو هون أنو شو هي الميمز ومن وين اجى هاد المصطلح ميمز Memes أساساً ؟ وشو يعني ؟

مبدئياً صك هالمصطلح هو عالم اسمو ريتشارد دوكينز. ريتشارد دوكينز هو عالم بيولوجيا تطورية مشهور وبيكتب في تبسيط العلوم او ما يعرف ب Popular science عندو كتير كتب مشهورة اهمها :



The God Delusion " وهم الإله "

The Blind Watchmaker " صانع الساعات الأعمى "

The Selfish Gene " الجين الأناني "

The Magic of Reality " سحر الواقع "



وكتير كتب تانية وأنا من وراه صار عندي اهتمام بالعلوم والكتب العلمية. هو ملحد طبعاً ومن أشهر الملحدين ومن أشهر المدافعين عن نظرية التطور واكتر شخص شرحها وبسطها للعامة من غير المتخصصين

منجي لقصة المصطلح اللي صكو ريتشارد بأحد كتبه و اللي بيهمنا هون كتاب " The Selfish Gene" او الجين الاناني اللي صدر بسنة 1976 وهو أول كتبه واشهرهم على الاطلاق

بهاد الكتاب دوكينز بيحكي عن أنو كيف الجينات هي وسيلة نقل الصفات بين البشر وبشرح القصة تطورياً وجينياً كيف بتم عن طريق التكاثر وكيف البشر بينقلو الصفات بين بعضهم من جيل للتاني وهيك كيف بتتغير هالصفات المنقولة.

دوكينز عجبتو الفكرة جداً أنو Genes هي وسيلة نقل الصفات بين البشر عبر الأجيال وكأنها طريقة لحتى جيل يوصل شيفرة معلومات للجيل اللي بعدو. من هون هو اخترع مصطلح meme هو اللي اخترعو وصك المصطلح وبسببو تم اضافتو للقاموس واللغة الانكليزية. هي الكلمة اليوم من أكثر الكلمات استخداماً حالياً بالعالم

تخيل حجم التأثير اللي عملو دوكينز ؟!



دوكينز فكر أنو متل ما Genes بتنقل الصفات بين الأجيال لازم يكون في شي بينقل الافكار بينهم ، وهذا ما اطلق عليه اسم memes يعني الميمز هي وسيلة اللي بينقلو فيها البشر الافكار بين بعضهم ومن جيل للتاني متل الجينات عالضبط . جينات = ميمات . وحدة بتنقل صفات جسدية ونفسية و وحدة بتنقل افكار واحاسيس ومشاعر ومعارف. وهيك تم اختراع مصطلح ميمز من قبلو.

إذا بنلاحظ نحنا شو اللي منقول عنو ميمز ؟

هي الصور بس هي الصور شو عم تنقل ؟ عم تنقل فكرة ، سواء بتضحك او بتزعل ، بالنهاية النكتة هي فكرة والميم عم تنقلها

لهيك منسمي الصور اللي بتضحك ميمز لأنها عم تنقل فكرة

الميمز لعبت دور كتير كبير بكتابات دوكينز اللي حاول تفسير اصل الدين ووجود فطرة الإيمان بالله ، الفكرة بتعود على أنو في توازن بين التطور البيولوجي والتطور الثقافي وانو الأتنين بيعتمدو على وحدات التكاثر في حالة البيولوجيا ، وحدة التكاثر في الجين وبالمقابل تكون وحدة التكاثر المفتوحة هي الثقافة وعالم الافكار هي الميم , وهي الميمات بتنتقل من مخ إلى آخر



في فيلم وثائقي لدوكينز قام بطرح مفهوم الإيمان بوجود الله هو عبارة عن فيروس عقلي بصيب العقول . الرسالة كانت واضحة ووقوية ، الفيروسات الأيديولوجية اللي رح يتلقاها القارئ او المشاهد بخصوص الإيمان بوجود الاله ستكون في غاية الوضوح من وجهة نظر دوكينز ليست إلا وهم ولا بد من وجود تفسير علمي لإنتشار هاد الوهم لذلك طرح علينا الإطروحة إن الإيمان بالله فيروس عقلي يعدي الناس وينتقل من شخص لشخص آخر

وبناءً على ما سبق الميمز بتنقل الأفكار والمشاعر والاحاسيس والاشياء غير المادية فقط فهي آمنة ولا تنقل الإيدز ، وهيك فيك تبعت او تستلم ميمز وأنت مطمن ومرتاح