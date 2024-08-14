تركيا تربط انسحاب قواتها من سورية بشروط محددة!

أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن انسحاب القوات التركية من سورية مرتبط بتحقيق عدة شروط، أبرزها إقرار دستور جديد في سورية وضمان أمن الحدود بين البلدين.

في تصريح أدلى به غولر خلال مقابلة مكتوبة مع وكالة “رويترز”، أوضح أن تركيا مستعدة لدعم إقرار دستور شامل وإجراء انتخابات حرة وخلق بيئة من الأمن والتطبيع في سورية.

وأضاف أن انسحاب القوات التركية سيكون ممكنًا فقط عندما يتم تحقيق هذه الشروط وضمان أمن الحدود التركية بشكل كامل، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

يُذكر أن العلاقات بين تركيا وسورية، التي كانت وثيقة قبل اندلاع الصراع في 2011، تدهورت بشكل كبير بعد أن انحازت أنقرة إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.

ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة جهودًا لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان يعمل على وضع خطة لتطبيع العلاقات وعقد مفاوضات بين زعيمي البلدين، ربما في دولة ثالثة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية أن أي تطبيع للعلاقات يجب أن يستند إلى العودة للوضع الذي كان قائمًا قبل 2011. كما أبدى الرئيس السوري بشار الأسد استعداده للقاء نظيره التركي إذا كان ذلك يخدم المصالح الوطنية السورية.

وعلى صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيسين التركي والسوري، لكن الأمر يتطلب تحضيرات جادة.



RT