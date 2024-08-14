الاحتلال الإسرائيلي: سنضرب قلب إيران في حال تعرضنا لهجوم.. وطهران تحذر الغرب

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها سترد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في عمق إيران”.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية، والذي أكد دعمهم لـ”تل أبيب” في حال تعرضت لهجوم من إيران.

من جانبه، صرّح بيني غانتس، رئيس حزب “معسكر الدولة” والوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، لصحيفة “معاريف” قائلاً: “سنكون قادرين على الصمود أمام أي هجوم، والثمن الذي ستدفعه إيران وحزب الله سيكون باهظاً جداً”.

في المقابل، شددت إيران على حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها، خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية على أراضيها.

وأكد ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان أن “البيان الصادر عن الدول الذي يدعونا إلى الامتناع عن الرد على إسرائيل يفتقر إلى المنطق السياسي” وأضاف: “ندعو الدول الأوروبية إلى الوقوف ضد الحرب في غزة”.

وأضاف كنعاني أن “إيران مصممة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ولن تنتظر إذناً من أحد”.

وفي ظل حالة التوتر والتأهب المتزايد، يترقب العالم الرد الإيراني المحتمل على الاحتلال الإسرائيلي، والذي توقع كل من واشنطن و”تل أبيب” أن يكون قريباً.

وفي يوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن إيران قد تشن هجوماً كبيراً على إسرائيل هذا الأسبوع.

وقال جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: “علينا أن نكون مستعدين لما قد تكون سلسلة من الهجمات الكبيرة”.



وأضاف: “نشترك مع نظرائنا الإسرائيليين في نفس المخاوف والتوقعات بشأن التوقيت. قد يحدث الهجوم هذا الأسبوع”.

عربي 21