ترامب يتحدث إلى ماسك: الشرق الأوسط يأخذنا إلى حرب عالمية ثالثة

حذر المرشح الجمهوري الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، خلال حواره مع إيلون ماسك على منصة “إكس”، من أن الشرق الأوسط قد يكون سبباً في اندلاع “حرب عالمية ثالثة”.

وأكد ترامب أنه تعامل بحزم خلال فترة رئاسته الأولى مع إيران ووكلائها كما وصف محاولة الاغتيال التي تعرض لها بأنها كانت خطيرة، وأوضح في حديثه مع الملياردير ماسك أن الرصاصة التي استهدفته مرت بالقرب من رأسه.

وأشار ترامب إلى أنه كان قلقاً على سلامة الحشود خلال محاولة الاغتيال، حيث ذكر أن الرصاص مر فوق رأسه، مؤكداً أن الحادثة كشفت عن ضعف التنسيق بين الشرطة المحلية والفيدرالية.

وأضاف أنه حاول النهوض بعد ذلك لطمأنة الحشود، مشيراً إلى أن الرسم البياني المتعلق بالهجرة غير الشرعية كان له دور في إنقاذ حياته.

وخلال المحادثة عبر الإنترنت بين ترامب وماسك، واجهت الجلسة بعض المشكلات الفنية، حيث أبلغ مستخدمون عن صعوبات في الوصول إلى البث على منصة “إكس”.

بدأت المحادثة بعد تأخير دام 45 دقيقة عن موعدها المحدد، وأوضح ماسك أن السبب كان هجوماً إلكترونياً كبيراً استهدف المنصة لتعطيل الخدمة.

العربية نت