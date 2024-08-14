المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية يصدر بيانا حول زلزال سوريا

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في مصر بيانًا حول الزلزال الذي ضرب مدينة حماة في وسط سوريا.

وأوضح المعهد أن قوة الزلزال بلغت 5.42 درجة على مقياس ريختر، وأنه وقع على عمق 29.54 كيلومترًا، عند خط عرض 35.39 شمالًا وخط طول 37.27 شرقًا.

وأكد المعهد أنه لم ترد أي تقارير حتى الآن تشير إلى شعور السكان في مصر بالهزة الأرضية أو وقوع أي أضرار في الأرواح أو الممتلكات.

من جهة أخرى، أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بحدوث زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، والذي شعر به شمال فلسطين .

وفي مساء الاثنين، 12 أغسطس 2024، ضرب زلزال آخر بقوة 5 درجات على مقياس ريختر لبنان، مما أثر على سكان لبنان وسوريا وتركيا.

ووقعت الهزة الأرضية على بعد كيلومتر واحد من منطقة زغرين في سوريا، وشعر بها السكان في المنطقة.

روسيا اليوم