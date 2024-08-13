الإفراج عن سوري مختطف في ريف درعا بعد عودته من الإمارات مقابل فدية

13-08-2024

الإفراج عن سوري مختطف في ريف درعا بعد عودته من الإمارات مقابل فدية

أطلقت عصابة مسلحة سراح مواطن سوري بعد أيام من اختطافه أمام منزله في الحي الشرقي بمدينة نوى غرب درعا، وذلك مقابل فدية مالية كبيرة، حسبما أفادت مصادر إعلامية يوم الاثنين.

وأوضحت المصادر أن المختطف يعمل كسائق شاحنات نقل خارجي، وتم اختطافه فور عودته إلى المدينة قادمًا من دولة الإمارات.

تتزايد حوادث الاختطاف مقابل الفدية المالية في سوريا التي تعاني من النزاع منذ عام 2011.

وفي حادثة أخرى، اختطفت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا يوم الأحد في بلدة الصفصافة بريف طرطوس، أثناء خروجها لشراء حاجيات.

وطلب الخاطفون فدية مالية قدرها 500 مليون ليرة سورية (ما يعادل نحو 38 ألف دولار) للإفراج عنها.

وكالات

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