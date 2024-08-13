2.5 مليون مركبة مسجلة في سورية.. و100 مليون معاملة تمت أرشفتها إلكترونياً

أوضحت مصادر حكومية أن قرار تحديد أسعار جديدة للوحات السيارات والدراجات النارية يبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية الشهر العاشر، ويأتي انسجاماً مع رؤية تطويرية وتأمين التجهيزات الحديثة لتخديم مسارب الفحص الفني في مديريات النقل، وتبعا لذلك الحاجة لتبديل أو نقل ملكية المركبة، وخاصة اللوحات التي تعرضت للتشويه والتخريب أو المفقودة.

هذا وحدد القرار الصادر عن «النقل» قيمة اللوحة الواحدة التي سيتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل أو عند تغيير فئتها لأي سبب أو عند تبديل اللوحات من الوزارة بـ125 ألف ليرة سورية فقط.

وبموجب القرار حددت الوزارة قيمة اللوحة الواحدة بسبب فقدان «رخصة السير- لوحة أو لوحتين أو أكثر» بـ200 ألف ليرة فقط، وبموجب المادة الثانية من القرار حددت قيمة لوحة الدراجة النارية الواحدة التي سيتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقـل أو عنـد تغيير فئتها لأي سبب أو عند تبديل اللوحات من الوزارة بـ127 ألف ليرة.

وتحدد قيمة اللوحة بسبب فقدان «رخصة السير- لوحة» بـ200 ألف ليرة فقط على أن تطبق الأحكام الواردة في هذا القرار على المركبات والدراجات النارية المفقودة بموجب ضبوط شرطة منظمة أصولاً متضمناً أن المركبة أو الدراجة النارية مفقودة مع لوحاتها عند العثور عليها من دون لوحات.

وتستوفى بموجب المادة الرابعة، القيم المذكورة أعلاه لمصلحة الخزينة العامة من مديريات النقل ضمن إرسالية الرسوم، وينهى العمل بكل صك مخالف.

وبينت المصادر أن الفحص الفني يأتي بالتشاركية مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أعلى درجات الموثوقية والدقة في فحص المركبات بطريقة مؤتمتة وإلكترونية تحد من تدخل العنصر البشري وتضبط حالات التزوير الفني في المركبة مع الاستفادة من كل العاملين وعدم الاستغناء عن أحد في مفاصل عمل المديرية، وإشراكهم في الفحص الفني وخاصةً في حالات التبدلات التي قد تطرأ على المركبة، وأن إنتاج اللوحات سيتم في معمل اللوحات الذي تملكه المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.

وأوضحت المصادر أن المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات يصل إلى حدود 2.5 مليون مركبة، منوهة بأن مديريات النقل تتابع إجراءاتها وفق عمليات الربط الإلكتروني والدفع الإلكتروني مع المحافظات ودوائر النقل، وبالربط الشبكي مع كل من إدارة المرور والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى استمرار العمل بإجراءات الفحص الفني والسعي إلى تطوير وتحديث التجهيزات والمسارب لتكون مواكبة للتطورات وحجم العمل ومتطلباته الفنية بجودة وكفاءة عاليتين.

كما أشارت إلى استمرار تطوير أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الإلكترونية لمعاملات المركبات ضمن بيئة الدفع الإلكتروني، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام ما يقرب من مليون معاملة، كما أنه تمت أرشفة 100 مليون معاملة أخرى إلكترونياً.

الوطن