الصين تحقق إنجازاً جديداً: أكبر طائرة شحن بدون طيار تكمل أول رحلة تجريبية بنجاح

أعلنت الصين عن نجاح أول رحلة تجريبية لأكبر طائرة شحن بدون طيار طورتها بالكامل، في خطوة تعتبرها التقارير الإعلامية الصينية تقدماً كبيراً نحو توسيع قطاع الطيران منخفض التكلفة في البلاد. الطائرة، التي يبلغ طول جناحيها 16.1 متراً وسعة حمولتها 2 طن، تشكل إضافة نوعية لمستقبل النقل الجوي في الصين.

وقالت هيئة البث المصرية الرسمية CCTV أن جميع الأنظمة في الطائرة أدت مهامها بنجاح خلال الاختبار التجريبي في زيغونغ، في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، إذ تم تصميم الطائرة لسهولة التحميل والتفريغ، وتوفر موثوقية عالية وسلامة بدرجة عالية من الذكاء".



بالمقابل كشف مدير إدارة الطيران المدني في الصين، سونغ تشي يونغ، عن ترخيص 14 ألف شركة لتشغيل الطائرات بدون طيار الشهر الماضي، كما تم منح تراخيص تشغيل الطائرات بدون طيار لـ 225 ألف فرد.



وقالت الإدارة في بيان لها إن اقتصاد البلاد المنخفض الارتفاع تجاوز 500 مليار يوان (69.7 مليار دولار أميركي) العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 2 تريليون يوان في عام 2030.

يذكر أن الطيران المنخفض يعني الطيران على ارتفاع يصل إلى 1000 متر فوق سطح الأرض، ويشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والصناعات التي تنطوي على مركبات جوية مدنية مأهولة وغير مأهولة، بما في ذلك نقل الركاب، وتسليم البضائع، والتصنيع، وعمليات الطيران على ارتفاعات منخفضة، والخدمات المتكاملة.